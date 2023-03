Крихітка, Круть, Тонка, ROXOLANA: дивіться премʼєру Жіночого маніфесту від MEGOGO, ООН Жінки в Україні та Українського Інституту

7 березня під час нагородження Премії Women in Arts. The Resistance відбулася премʼєра Жіночого маніфесту «Ти є велика сила». Це авторська робота команди музичного каналу MEGOGO LIVE спільно з ООН Жінки в Україні та Українським інститутом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Медіасервіс MEGOGO вдруге долучився до підтримки Премії, адже поділяє її цінності в розвитку свідомого суспільства. Цього року команда MEGOGO LIVE презентує маніфест, аби наголосити на важливості внеску жінок у всі сфери нашого життя, зокрема в культуру. Жінки займаються волонтерством, долучаються до лав ЗСУ, роблять грандіозні відкриття і надихають своїм мистецтвом мільйони, наближаючи нашу перемогу.

Виконавицями пісні «Ти є велика сила» стали співачки Саша Кольцова («Крихітка»), Марина Круть, ROXOLANA та Олена Карась («Тонка»), яка також написала і музику. Завдяки тому, що кожна з артисток представляє різні музичні стилі, у тандемі вони створили унікальну роботу.

Музичним продюсером маніфесту виступив саундпродюсер та музикант Ярослав Татарченко, відомий за участю в гурті «Тонка» та сольним електронним проєктом Bunht. За ідею, відео-продакшн та промо відповідає команда каналу MEGOGO LIVE.

«Ми у MEGOGO LIVE давно мріяли реалізувати цю ідею – зняти проєкт, який би нагадував жінкам, що вони неймовірні! Дякуючи ООН Жінки нам це вдалось. Ми всі потребуємо підтримки, саме це і є метою маніфесту: надихнути жінок не спинятися на досягнутому і продовжувати вести власну боротьбу. Що б це не було: волонтерство, фронт, мистецтво, робота, сімʼя», – розповідає Лірон Добровольська, режисерка каналу MEGOGO LIVE.

У відеороботі також знялися номінантки цьогорічної Премії: Алевтина Кахідзе, Альбіна Ялоза, Вікторія Амеліна, Галина Крук, Лізавета Герман, Любов Якимчук, Ніна Захоженко та Оксана Черкашина.

«За останні роки премія Women in Arts стала платформою для підкреслення таланту та демонстрації досягнень українських мисткинь і діячок культури. Цього року Премія ще більш особлива для нас, адже вона вшановує досягнення за два минулі роки і внесок номінанток у спротив та відновлення. Це наш спосіб відзначити виняткову гідність, мужність, стійкість і талант українських жінок», – зазначила Сабін Фрейзер, Представниця ООН Жінки в Україні.

Переглянути «Ти є велика сила» можна на MEGOGO.

Women in Arts – це незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва. «Вогонь запеклих не пече» – гасло цьогорічної премії Women in Arts. The Resistance, яка охопила два попередні роки. У 2022 році церемонія не відбулась через початок повномасштабного вторгнення, відтак Women in Arts 2023 набула нового сенсу, що закладено у назві «The Resistance» та в айдентиці премії, елементи якої символізують опір.