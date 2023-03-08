Американський генерал розповів, скільки російських військових літаків знищили ЗСУ

За час повномасштабного вторгнення українські захисники знищили понад 70 російських військових літаків.

Про це розповів Джеймс Хеккер, генерал, командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці, пише «Голос Америки».

В той же час, на думку Хеккера, Україна втратила менш як шістдесят літаків.

За його словами, порівняно невисокі втрати України та рф можна пояснити ефективністю інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, яку організували обидві сторони. Що, своєю чергою, не дозволяє масштабно застосовувати авіацію.

Хеккер зазначив, що через ефективність засобів ППО значна частина авіації «виявилася марною». Зокрема це створює значні труднощі для повітряного прикриття контрнаступальних операцій, які планують українські війська.

За даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші захисники збили 303 літаки та 289 вертольотів російських окупантів.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення до України росія втратила щонайменше 8 тис. одиниць військової техніки.

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