На Київщині планують створити інтерактивний музей Марії Примаченко

У Болотнях, рідному селі Марії Примаченко, що знаходиться в Київській області, був представлений 3D-проєкт музею, який буде створено в майбутньому.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Це не просто музей – це мистецький комплекс, куди можна буде приїхати та пожити. Там будуть номери, готуватимуть страви Марії, зокрема млинці, суп із цвітної капусти та варення. Також там проходитимуть різні заходи й майстер-класи”, – сказала очільниця Maria Prymachenko Family Foundation Анастасія Примаченко.

За задумом архітекторки Вікторії Якушиної, комплекс споруд метафорично відображатиме “шлях Марії” і будуватиметься у вигляді гриви – мотиву, який мисткиня часто втілювала у своїх картинах.

“Це буде споруда, де відвідувач ніби проходитиме від початку до кінця життя Марії. У кожній цій гривці буде чи картина, чи особиста річ Марії з певного часу. Кожен зможе пізнати її не просто як художницю, а як особистість. Наприкінці шляху відвідувачів уже очікуватиме її оранжерея”, – зазначила Примаченко.

Також очільниця фонду додала, що частину грошей на втілення проєкту планують зібрати на фандрейзинговій платформі “ukrainianbeasts”, однак вже тривають пошуки партнерів для фінансування побудови музею.

“Першим нашим кроком був продаж картини на аукціоні у Венеції у межах Бієнале. Ми продали роботу на аукціоні за 110 тис. євро. І завдяки цьому першому внеску розпочинаємо роботу”, – зазначила Примаченко.