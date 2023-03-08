FPV-дрон знищив російський ПТРК «Корнет»: робота підрозділу К2 54 ОМБр

Українські військові продовжують ефективно використовувати FPV-дрони проти російських окупантів.

Бійці бойової групи К2 54-ї окремої механізованої бригади показали, як вони знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс «Корнет» на ділянці фронту між Сіверськом та Соледаром.

«Чергове випробування дрона-камікадзе. Цього разу вполювали ворожий ПТРК Корнет», — йдеться у підписі до відео.

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