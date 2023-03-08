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Танк Leopard з Німеччини та Португалії будуть відправлені в Україну до кінця березня 

08.03.2023

Танки з Німеччини та Португалії будуть поставлені в Україну до кінця березня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть усі разом прибути в Україну цього місяця», — сказав він.

Танки прибудуть до країни з підготовленими екіпажами та зможуть вирушити до зони бойових дій.

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