Повінь – зміна системи

Menu
Close

Привітання з 8 березня 2023: вірші та картинки

08.03.2023

Міжнародний жіночий день щороку святкується 8 березня. Цей день відзначається у багатьох країнах світу та присвячений жінкам і їхнім досягненням у соціальній, економічній та політичній сферах. Зазвичай на цей день жінки отримують подарунки, квіти та побажання від своїх близьких, друзів та колег. Також у деяких країнах цей день використовується для привернення уваги до проблем рівноправності статей і підвищення усвідомлення про важливість боротьби за права жінок.

Підбірка найкращих привітань з 8 березня для прекрасних жінок – в матеріалі Amazing Ukraine.

Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

Читай також: З Першим днем Весни 2021: картинки, привітання та вірші

***

З першим подихом весни
День жіночої краси,
Мудрості і ніжності,
Трепетної вірності.

Із 8 Березня вітаю
І щиро я тобі бажаю:
Весні щодень всміхайся,
Прекрасною лишайся.

***

Привітання сестрі, подрузі з 8 березняПривітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

***

Вітаю, сестричко, зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!

***

У цей день, весною зігрітий
Всі квіти й усмішки вам, тітко!
Щоб печалі ви не знали,
Навіть легкого смутку тінь,
Щоб завжди очі сяяли,
І не тільки в цей день!

***

Картинки-привітання з 8 березня

Читай також: Крихітка, Круть, Тонка, ROXOLANA: дивіться премʼєру Жіночого маніфесту від MEGOGO, ООН Жінки в Україні та Українського Інституту

***

Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!

***

Картинки-привітання з 8 березня

***

Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця –
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!

***

Привітання з 8 березня

***

Весняного настрою в купі з коханням,
Життя повноцінного з ночі до рання.
Оточення гарного, мужнього поруч
Міцненько тримати усе власноруч!

Любити самій, відчувати взаємність,
В свято отримати милу приємність.
Бути красунею, вірити в краще,
Жити цікаво в яскравому щасті!

***

Читай також: Картинки Хорошого дня, Доброго дня, Гарного дня – вірші та побажання

Привітання з 8 березня 2023: листівкиПривітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинкиПривітання мамі з 8 березня

***

Мамочко моя, рідна…
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!…
Зі святом 8 березня!

***

Мамочко, з 8 березня тебе вітаю
Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю.

***

З днем казковим,
З днем чарівним!
З днем жіночим,
Чистим, дивним!

Стільки слів
Немає в мові,
Щоб сказати:
«Ви — чудові!»

***

З святом весни та краси і любові,
Щирої, доброї, легкої долі.
Квітів розкішних, жаданих дарунків,
Дружніх обіймів, взаємних цілунків!

Безліч жіночості, радощів, сміху,
Усіх покоряти красою довіку.
Жити розкішно, щасливо, багато,
Здійснення мрій Вам, с жіночим Вас святом!

***

З 8 Березня вітаю
Від душі, чарівна пані,
Хай коханий варить каву,
А не дрихне на дивані.

Мрії ваші хай здійсняться,
Будуть шуби, діаманти,
Сукні — тільки від кутюр,
Кавалерів варіанти.

***

Картинки з 8 березня 2023Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

Читай також: Привітання з Днем народження бабусі, бабусенькі: вірші, картинки та листівки

Привітання, картинки з 8 березня

***

8 Березня — це свято
Мам, дівчаток і бабусь.
Все жіноче ваше царство
Привітати я візьмусь.

Вам краси бажаю, щастя,
Діамантів і хутра.
Буде більше позитиву,
Ніжних радощів, добра.

***

Зі святом, дорогі жінки,
Живіть, любіть і процвітайте.
Щоб ви могли всі перешкоди пройти,
Мрійте і часу не гайте.

Хай день весняний щастя принесе
І радість щиру подарує.
Подалі заздрість віднесе,
Всі сльози ваші компенсує.

***

Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

  • Для розмінування України знадобиться майже 70 років — Мінекономіки
  • Німецький оборонний концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні
  • Уже понад 10 країн взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів – Шмигаль
  • Відновлення медичної інфраструктури оцінюється щонайменше у понад 6 млрд дол
  • Використання сучасних IT-технологій прискорить післявоєнне відновлення міст щонайменше на 20%
  • Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse
  • Україна у лютому експортувала товарів на $3,3 мільярда
  • Амстердамський музей Стеделік визнав Малевича українським художником
  • МКІП працює над репрезентацією української культури у країнах «глобального Півдня»
  • У Берліні відкрилась фотовиставка «Мистецтво переживати війну»
 