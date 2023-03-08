Привітання з 8 березня 2023: вірші та картинки

Міжнародний жіночий день щороку святкується 8 березня. Цей день відзначається у багатьох країнах світу та присвячений жінкам і їхнім досягненням у соціальній, економічній та політичній сферах. Зазвичай на цей день жінки отримують подарунки, квіти та побажання від своїх близьких, друзів та колег. Також у деяких країнах цей день використовується для привернення уваги до проблем рівноправності статей і підвищення усвідомлення про важливість боротьби за права жінок.

Підбірка найкращих привітань з 8 березня для прекрасних жінок – в матеріалі Amazing Ukraine.

Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

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З першим подихом весни

День жіночої краси,

Мудрості і ніжності,

Трепетної вірності.

Із 8 Березня вітаю

І щиро я тобі бажаю:

Весні щодень всміхайся,

Прекрасною лишайся.

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Привітання сестрі, подрузі з 8 березня Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

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Вітаю, сестричко, зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

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У цей день, весною зігрітий

Всі квіти й усмішки вам, тітко!

Щоб печалі ви не знали,

Навіть легкого смутку тінь,

Щоб завжди очі сяяли,

І не тільки в цей день!

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Картинки-привітання з 8 березня

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Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

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Картинки-привітання з 8 березня

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Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця –

Не тільки у свято – щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

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Привітання з 8 березня

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Весняного настрою в купі з коханням,

Життя повноцінного з ночі до рання.

Оточення гарного, мужнього поруч

Міцненько тримати усе власноруч!

Любити самій, відчувати взаємність,

В свято отримати милу приємність.

Бути красунею, вірити в краще,

Жити цікаво в яскравому щасті!

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Привітання з 8 березня 2023: листівки Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинкиПривітання мамі з 8 березня

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Мамочко моя, рідна…

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!…

Зі святом 8 березня!

***

Мамочко, з 8 березня тебе вітаю

Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю.

***

З днем казковим,

З днем чарівним!

З днем жіночим,

Чистим, дивним!

Стільки слів

Немає в мові,

Щоб сказати:

«Ви — чудові!»

***

З святом весни та краси і любові,

Щирої, доброї, легкої долі.

Квітів розкішних, жаданих дарунків,

Дружніх обіймів, взаємних цілунків!

Безліч жіночості, радощів, сміху,

Усіх покоряти красою довіку.

Жити розкішно, щасливо, багато,

Здійснення мрій Вам, с жіночим Вас святом!

***

З 8 Березня вітаю

Від душі, чарівна пані,

Хай коханий варить каву,

А не дрихне на дивані.

Мрії ваші хай здійсняться,

Будуть шуби, діаманти,

Сукні — тільки від кутюр,

Кавалерів варіанти.

***

Картинки з 8 березня 2023 Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки

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Привітання, картинки з 8 березня

***

8 Березня — це свято

Мам, дівчаток і бабусь.

Все жіноче ваше царство

Привітати я візьмусь.

Вам краси бажаю, щастя,

Діамантів і хутра.

Буде більше позитиву,

Ніжних радощів, добра.

***

Зі святом, дорогі жінки,

Живіть, любіть і процвітайте.

Щоб ви могли всі перешкоди пройти,

Мрійте і часу не гайте.

Хай день весняний щастя принесе

І радість щиру подарує.

Подалі заздрість віднесе,

Всі сльози ваші компенсує.

***

Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки