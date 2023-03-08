Привітання з 8 березня 2023: вірші та картинки

Міжнародний жіночий день щороку святкується 8 березня. Цей день відзначається у багатьох країнах світу та присвячений жінкам і їхнім досягненням у соціальній, економічній та політичній сферах. Зазвичай на цей день жінки отримують подарунки, квіти та побажання від своїх близьких, друзів та колег. Також у деяких країнах цей день використовується для привернення уваги до проблем рівноправності статей і підвищення усвідомлення про важливість боротьби за права жінок.
Підбірка найкращих привітань з 8 березня для прекрасних жінок – в матеріалі Amazing Ukraine.
Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки
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З першим подихом весни
День жіночої краси,
Мудрості і ніжності,
Трепетної вірності.
Із 8 Березня вітаю
І щиро я тобі бажаю:
Весні щодень всміхайся,
Прекрасною лишайся.
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Привітання сестрі, подрузі з 8 березняПривітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки
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Вітаю, сестричко, зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
***
У цей день, весною зігрітий
Всі квіти й усмішки вам, тітко!
Щоб печалі ви не знали,
Навіть легкого смутку тінь,
Щоб завжди очі сяяли,
І не тільки в цей день!
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Картинки-привітання з 8 березня
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Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
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Картинки-привітання з 8 березня
***
Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця –
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!
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Привітання з 8 березня
***
Весняного настрою в купі з коханням,
Життя повноцінного з ночі до рання.
Оточення гарного, мужнього поруч
Міцненько тримати усе власноруч!
Любити самій, відчувати взаємність,
В свято отримати милу приємність.
Бути красунею, вірити в краще,
Жити цікаво в яскравому щасті!
***
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Привітання з 8 березня 2023: листівкиПривітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинкиПривітання мамі з 8 березня
***
Мамочко моя, рідна…
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!…
Зі святом 8 березня!
***
Мамочко, з 8 березня тебе вітаю
Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю.
***
З днем казковим,
З днем чарівним!
З днем жіночим,
Чистим, дивним!
Стільки слів
Немає в мові,
Щоб сказати:
«Ви — чудові!»
***
З святом весни та краси і любові,
Щирої, доброї, легкої долі.
Квітів розкішних, жаданих дарунків,
Дружніх обіймів, взаємних цілунків!
Безліч жіночості, радощів, сміху,
Усіх покоряти красою довіку.
Жити розкішно, щасливо, багато,
Здійснення мрій Вам, с жіночим Вас святом!
***
З 8 Березня вітаю
Від душі, чарівна пані,
Хай коханий варить каву,
А не дрихне на дивані.
Мрії ваші хай здійсняться,
Будуть шуби, діаманти,
Сукні — тільки від кутюр,
Кавалерів варіанти.
***
Картинки з 8 березня 2023Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки
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Привітання, картинки з 8 березня
***
8 Березня — це свято
Мам, дівчаток і бабусь.
Все жіноче ваше царство
Привітати я візьмусь.
Вам краси бажаю, щастя,
Діамантів і хутра.
Буде більше позитиву,
Ніжних радощів, добра.
***
Зі святом, дорогі жінки,
Живіть, любіть і процвітайте.
Щоб ви могли всі перешкоди пройти,
Мрійте і часу не гайте.
Хай день весняний щастя принесе
І радість щиру подарує.
Подалі заздрість віднесе,
Всі сльози ваші компенсує.
***
Привітання з 8 березня 2023: листівки, вірші та картинки
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