Боррель закликав використовувати фонди ЄС для придбання боєприпасів для України

Щоб заповнити бракування снарядів, необхідно використовувати кошти, що виділяються з європейських оборонних фондів, та витратити їх на закупівлю боєприпасів для України. Це може допомогти вирішити проблему з нестачею боєприпасів більш ефективно, зазначає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Країни ЄС повинні визначитися з пріоритетами щодо допомоги України. На його думку, нагальним питанням залишається закупівля снарядів для українських військових.

Тому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав міністрів оборони країн Євросоюзу направити кошти з європейських фондів на виробництво боєприпасів.

“Перше, що потрібно зробити, це використати те, що ми маємо. Якщо країни-члени готові надати більше, я буду радий. Але сьогодні давайте будемо реалістами та прагматичними та обговоримо те, що можна прийняти сьогодні”, – сказав Боррель.

Водночас глава Міноборони Естонії Ханно Певкур вважає, що європейські оборонні компанії зможуть збільшити об’єми виробництва з новими інвестиціями.