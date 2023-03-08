СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів «Де роздають повістки» (фото)

Служба безпеки заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про місця видачі повісток співробітниками військкоматів.

У спецслужбі розповіли, що заблоковані ресурси стосувалися Івано-Франківської, Черкаської, Вінницької, Чернівецької, Київської, Львівської та Одеської областей.

«Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що загальна аудиторія «деструктивних каналів» перевищила 400 тис. підписників. Після цього їх адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Проте співробітники СБУ встановили організаторів телеграм-каналів. Серед них — двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Шести адміністраторам телеграм-каналів планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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