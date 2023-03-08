Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із загиблим Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі»

Прощання із загиблим командиром батальйону 67-ї бригади, Героєм України Дмитром Коцюбайло «Да Вінчі» відбудеться 9 березня у його рідному селі Бовшів в Івано-Франківській області.

Про це повідомив його брав Вадим Коцюбайло.

«Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній замлі — с. Бовшів 09.03.2023 о 12:00 в будинку культури, після в Церкві», — написав він у Facebook.

Поховають «Да Вінчі» 10 березня у Києі. Місце і час церемонії поки не повідомляють.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло отримав смертельне поранення 7 березня в бою під Бахмутом. Йому було 27 років.

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