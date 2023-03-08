Корюківка отримала потужний генератор від німецького міста-побратима

Місто Корюківка на Чернігівщині отримало потужний генератор від німецького міста-побратима Вальдкірх.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Партнерство українських і німецьких міст у дії: на початку лютого Корюківка отримала генератор великої потужності від німецького міста-побратима Вальдкірх. Це забезбечить роботу критичної інфраструктури в центральному районі міста під час відключень електроенергії», – зазначили у диппредставництві.
Як повідомлялося, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у ході візиту до України 25 жовтня минулого року провів понад годину в одному з укриттів Корюківки під час повітряної тривоги. Її оголосили, коли Штайнмаєр спілкувався з міським головою Корюківки Ратаном Ахмедовим, тому продовжити розмову довелося у бомбосховищі.
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