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На Харківщині українським захисникам передали 100 генераторів із Румунії

08.03.2023

На Харківщині українським захисникам передали 100 генераторів від партнерів із Румунії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«За співпраці Харківської обласної військової адміністрації та Почесного консульства Румунії у Харкові українським захисникам передали генератори», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник начальника ОВА Євген Іванов, очікується, що незабаром область також отримає від партнерів із Румунії допомогу для медичної сфери регіону.

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