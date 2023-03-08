На Харківщині українським захисникам передали 100 генераторів із Румунії

На Харківщині українським захисникам передали 100 генераторів від партнерів із Румунії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«За співпраці Харківської обласної військової адміністрації та Почесного консульства Румунії у Харкові українським захисникам передали генератори», – йдеться в повідомленні.
Як зазначив заступник начальника ОВА Євген Іванов, очікується, що незабаром область також отримає від партнерів із Румунії допомогу для медичної сфери регіону.
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