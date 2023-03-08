Розстріл полоненого: у 119-й бригаді ТрО впізнали на відео свого бійця (фото)

Українським військовим, якого розстріляли окупанти на відео, може бути Олександр Мацієвський — боєць 163 батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.

Першим про це написав 7 березня журналіст Юрій Бутусов, а 8 березня цю ж інформацію підтвердила пресслужба бригади.

Зазначається, що бійця впізнали на відео мати, син Михайло і військовослужбовці його підрозділу.

У бригаді розповіли, що 30 грудня 2022 рок на околицях Соледару Олександр Мацієвський разом ще з чотирма військовими прийняв зустрічний бій з переважаючими силами противника. Приблизно о 12-й годині візуальний контакт і зв’язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

«Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті», — зазначили у підрозділі.

За деякій час у результаті обміну вдалося повернути тіла загиблих військових. Серед них був і Олександр Мацієвський. Поховали військового 14 лютого у Ніжині.

Олександр Мацієвський: біографія

Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподіленням була направлена його мати, Парасковія Михайлівна. Вона працювала технологом на Кишинівській взуттєвий фабриці.

Там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася на Батьківщину до Ніжина.

З початком повномасштабного вторгнення Мацієвський пішов до Ніжинського військкомату, але відразу не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блок-посту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і наполегливо знов звертався до збірного пункту.

Врешті 11 березня його зарахували до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Після навчання Олександра призначили снайпером.

У грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід, Мацієвський не сказав матері, що поїде у зону активних бойових дій, бо не хотів що б вона хвилювалася. 29 грудня відбулася їх остання телефонна розмова.

«Після слів Сашка, «Мама, я ніколи не здамся у полон!», Парасковія Михайлівна зрозуміла, син на фронті. Потім були важки дні, Сашко не дзвонив, його телефон не відповідав. І лише в вечорі 7 січня прийшло повідомлення — «абонент знов на зв’язку». Після слів побратимів, що Сашка вже нема, життя поділилося на до і після…», — розповіли у бригаді.

Мати розповіла, що одразу з появою у мережі відео, вона разом із онуком у впізнала у вбитому військовому свого сина.

Нагадаємо, 7 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що, за попередніми даними, що загиблим на відео є військовослужбовець 30-ї ОМБр Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

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