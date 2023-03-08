Одещина отримала ще 30 генераторів від американських партнерів

Одеська область отримала від засновника та президента неурядової організації Global Empowerment Mission Майкла Каппоні 30 генераторів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“30 генераторів, які ми отримали від наших американських партнерів, розподілено серед закладів освіти, закладів охорони здоров’я та об’єктів соціальної інфраструктури” – повідомив заступник начальника Одеської ОВА Роман Григоришин.
Це не перша допомога Одещині від президента Global Empowerment Mission. Він вже передавав регіону п’ять генераторів та партію продовольчих наборів. Влітку фонд Майкла Каппоні відновив вікна у дитячому садочку, ліцеї та лікарні в селищі Сергіївка, які були пошкоджені в наслідок ракетного удару.
«Мета діяльності моєї організації – допомагати людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, військових конфліктів та інших глобальних трагедій. Тому підтримка Одеської області для мене в пріоритеті. Готовий допомагати й надалі» – розказав Майкл Каппоні.
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