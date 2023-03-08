Латвія передає Україні перші вісім конфіскованих у п’яних водіїв автівок

Латвійський уряд ухвалив безоплатно передати українській армії, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб’єднанню Куп’янської ради вісім автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс зауважив, що від появи ідеї до втілення пройшло лише трохи більше як місяць. До процесу активно приєдналися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону щодо підтримки цивільного населення України.

Відповідно до закону, конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Представник товариства Agendum та засновник “Твіттер-конвою”, які займаються підбором та транспортуванням машин в Україну, Рейніс Познякс зауважив, що передача автомобілів “є дуже гарною новиною для п’яти армійських частин та трьох медичних установ”.

Agendum забезпечить доставку автомобілів в Україну та передачу їх державним установам.

Як повідомлялося, 16 лютого парламент Латвії схвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатно передати транспортні засоби, що належать державі, у власність уряду України.