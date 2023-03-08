Дітей із зони бойових дій евакуюватимуть примусово

Родини з дітьми, які мешкають у зоні активних бойових дій, евакуюватимуть примусово.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в Мінреінтеграції – механізм відповідної евакуації схвалив Кабмін.

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Таким чином, відтепер рішення про евакуацію дітей можуть ухвалювати обласні військові адміністрації за погодженням з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Відмовитися від такої евакуації не можна. З дітьми обов’язково має евакуюватися один з батьків чи особа, яка їх замінює, або ж інший законний представник.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей підпадає лише Бахмут. Як повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, наразі в місті перебувають 4000 цивільних, з яких до 40 дітей.