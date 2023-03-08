Дітей із зони бойових дій евакуюватимуть примусово

Родини з дітьми, які мешкають у зоні активних бойових дій, евакуюватимуть примусово.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в Мінреінтеграції – механізм відповідної евакуації схвалив Кабмін.
Читай також: Боррель закликав використовувати фонди ЄС для придбання боєприпасів для України
Таким чином, відтепер рішення про евакуацію дітей можуть ухвалювати обласні військові адміністрації за погодженням з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.
Відмовитися від такої евакуації не можна. З дітьми обов’язково має евакуюватися один з батьків чи особа, яка їх замінює, або ж інший законний представник.
Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей підпадає лише Бахмут. Як повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, наразі в місті перебувають 4000 цивільних, з яких до 40 дітей.
- Для розмінування України знадобиться майже 70 років — Мінекономіки
- Німецький оборонний концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні
- Уже понад 10 країн взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів – Шмигаль
- Відновлення медичної інфраструктури оцінюється щонайменше у понад 6 млрд дол
- Використання сучасних IT-технологій прискорить післявоєнне відновлення міст щонайменше на 20%
- Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse
- Україна у лютому експортувала товарів на $3,3 мільярда
- Амстердамський музей Стеделік визнав Малевича українським художником
- МКІП працює над репрезентацією української культури у країнах «глобального Півдня»
- У Берліні відкрилась фотовиставка «Мистецтво переживати війну»