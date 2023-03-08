«Страшні кадри»: генсек ООН прокоментував відео розстрілу полоненого

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час візиту до Києва прокоментував відео зі стратою російськими окупантами українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Страшні кадри, на яких українського військовослужбовця було, очевидно, вбито, — ще одне нагадування про те, що законів ведення війни необхідно дотримуватися», — заявив він.

Тим часом у ГУР повідомили, що вже шукають вбивць українського військового.

«Це комплексна робота, яка вже триває. Це — завдання і питання честі всього сектора оборони та громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені», — заявив в ефірі телемарафону представник розвідки Андрій Юсов.

Нагадаємо, відео вбивство полоненого з’явилося у мережі 6 лютого. На ньому окупанти розстрілюють чоловіка після слів «Слава Україні». У Генштабі повідомили, що, за попередніми даними, на відео вбили військовослужбовця 30-ї ОМБр Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Водночас у 119 бригаді ТрО заявили, що загиблий — їхній боєць Олександр Мацієвський, який, імовірно, загинув 30 грудня на околицях Соледара.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.