Україна отримала допомогу від союзників на €150 млрд — Столтенбрег

Загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько €150 млрд. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Швеції, повідомляє Європейська правда.

«Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на суму близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів — військова допомога», — сказав він

Генсек НАТО наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів та зазначив, що саме це буде однією з тем зустрічі. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів для поповнення своїх складів і водночас продовження поставок Україні.

«Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб, і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів», — зазначив Столтенбрег.

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