Скорочення комендантської години у Києві: начальник КМВА прокоментував петицію

Петиція із закликом скоротити у столиці комендантську годину на сайті Київської міськради набрала необхідні для розгляду шість тисяч підписів.

Автор звернення Андрій Дем’яненко закликав запровадити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Наразі вона триває із 23:00 до 05:00.

Він пояснив свою ініціативу тим, що зараз більшість найманих працівників не має можливості вчасно потрапити додому. У якості альтернативи автор запропонував збільшити час руху громадського транспорту.

Офіційної відповіді на петицію ще немає, проте начальник Київської МВА Сергій Попко у коментарі Громадському заявив, що комендантську годину поки скорочувати не планують.

За його словами, її тривалість обґрунтована вимогами безпеки громадян і сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців. Скоротити комендантську годину у Києві можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави: гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

«Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим — то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години — ми будемо це робити. Для вашого ж блага», — пояснив начальник КМВА.

Нагадаємо, осінню та взимку на Львівщині, Житомирщині, Миколаївщині, Рівненщині, Одещині та Волині комендантську годину скоротили до п’яти годин (з 00:00 до 05:00). Водночас на Харківщині та Полтавщині її тривалість зменшили до 6 годин (з 23:00 до 05:00).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.