Латвія передає Україні перші конфісковані у п’яних водіїв авто

Уряд Латвії вперше затвердив передачу Україні авто, конфіскованих у п’яних водіїв. Відповідне рішення ухвалили 7 березня, пише місцеве видання Delfi.

Відповідно до нього п’ять авто мають отримати військові частини і ще три — медичні установи (Вінницька клінічна лікарня та територіальне медичне об’єднання Куп’янської міської ради).

Закон, який дозволив таку передачу, парламент Латвії схвалив 16 лютого. Відповідно до нього конфісковані транспортні засоби можна безоплатно передати уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої війною, та для підтримки українського суспільства.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.