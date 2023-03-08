FPV-дрон спецпризначенців СБУ знищив російський «Сонцепьок» (відео)

Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

Відео влучного удару дроном-камікадзе опубліковано на You-Tube-каналі спецслужби.

Бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили ворожу техніку прямо в момент її залпу.

«Сонцепьок» — важка вогнеметна система залпового вогню російського виробництва, яка веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

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