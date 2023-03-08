9 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 березня

Сьогодні в Україні відзначають 209-у річницю з дня народження поета Тараса Шевченка.

В Лівані — День учителя.

Яке релігійне свято 9 березня

Сьогодні православна церква відзначає свято здобуття голови Івана Хрестителя.

День ангела 9 березня

Іменини в цей день святкує Іван.

Які історичні події стались 9 березня

1009 — перше відоме згадування Литви.

1309 — Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні, де резиденція пап збереглася до 1377 року.

1796 — Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне.

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1831 — король Луї-Філіпп заснував Французький іноземний легіон.

1953 — у Москві відбувся похорон Йосипа Сталіна.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі.

2001 — в Києві відбулись масові акції протесту в рамках акції «Україна без Кучми».

Хто народився 9 березня

1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, на честь якого названа Америка.

1814 — Тарас Шевченко, український поет, письменник.

1918 — Міккі Спіллейн, американський письменник, автор детективів.

1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос (1961).

1943 — Боббі Фішер, американський шахіст, 11-й чемпіон світу.

1955 — Орнелла Муті, італійська кіноактриса.

1964 — Жульєт Бінош, французька кіноактриса.

1968 — Юрій Джоркаєфф, французький футболіст, чемпіон світу (1998) і Європи (2000).

1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.