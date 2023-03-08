9 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 березня
Сьогодні в Україні відзначають 209-у річницю з дня народження поета Тараса Шевченка.
В Лівані — День учителя.
Яке релігійне свято 9 березня
Сьогодні православна церква відзначає свято здобуття голови Івана Хрестителя.
День ангела 9 березня
Іменини в цей день святкує Іван.
Які історичні події стались 9 березня
1009 — перше відоме згадування Литви.
1309 — Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні, де резиденція пап збереглася до 1377 року.
1796 — Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне.
1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
1831 — король Луї-Філіпп заснував Французький іноземний легіон.
1953 — у Москві відбувся похорон Йосипа Сталіна.
1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі.
2001 — в Києві відбулись масові акції протесту в рамках акції «Україна без Кучми».
Хто народився 9 березня
1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, на честь якого названа Америка.
1814 — Тарас Шевченко, український поет, письменник.
1918 — Міккі Спіллейн, американський письменник, автор детективів.
1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос (1961).
1943 — Боббі Фішер, американський шахіст, 11-й чемпіон світу.
1955 — Орнелла Муті, італійська кіноактриса.
1964 — Жульєт Бінош, французька кіноактриса.
1968 — Юрій Джоркаєфф, французький футболіст, чемпіон світу (1998) і Європи (2000).
1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.
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