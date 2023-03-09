Нічна ракетна атака: що відомо про вибухи у Києві, Одесі, Харкові та інших містах (оновлюється)

У ніч на 9 березня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Про вибухи повідомляється у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та інших містах.

Через обстріл в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються превентивні аварійні відключення світла.

Одеса

Одеська область зазнала ракетного удару близько 3 години ночі. Голова ОВА Максим Марченко розповів, що ворог поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури області, також пошкоджені житлові будинки.

За його словами, постраждалих немає. В області діють обмеження електропостачання.

Частину ракет збили сили ППО.

Харків

Близько 4 годині ночі ракетного удару зазнав Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про обстріл енергетичної інфраструктури.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що загалом ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Росіяни знову били по об‘єктам критичної інфраструктури. Також є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Київ та Київська область

Близько 6 години у столиці прогримів вибух у Голосіївському районі, повідомив мер Віталій Кличко. За годину, ще одних вибух стався Святошинському районі. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків, двоє осіб постраждали.

Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Зараз без світла приблизно 15% споживачів.

Дніпро

У Дніпрі вибухи лунали близько 3 та 6 години. Місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежу у передмісті. Офіційні особи ракетний удар поки не коментували.

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