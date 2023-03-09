Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 9 березня. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас, ворог обстріляв прикордонні райони Чернігівської, Сумської області та Харківської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське таОлександро-Шультине.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

За попередньою інформацією, збройні сили рф вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах росії. Це суттєво збільшує терміни доставки.

Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею. В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії рф протягом найближчих 2-3 місяців.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії рф.

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