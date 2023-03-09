Запорізька АЕС перейшла у режим блекауту вшосте за час окупації

Внаслідок російських ракетних обстрілів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена — о 3:53 ночі відключилась остання лінія зв’язку окупованої станції з українською енергосистемою.

Про це повідомляє Енергоатом.

У результаті АЕС перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб.

«В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», — попередили в Енергоатомію.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

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