Росія вдарила по Києву «Кинджалом», інші ракети збили сили ППО — КМВА (відео)

У ніч на 9 березня росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу «Shahed» і майже усіма наявними найменуваннями крилатих ракет. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Сили ППО збили усі безпілотники та крилаті ракети, однак аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури.

Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі.

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Відзначимо, що мер Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Голосіївському та Святошинському районах. Він також повідомив, що у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Нагадаємо, Chas News розповідав про технічні характеристики гіперзвукового ракетного комплексу російської армії «Кинджал».

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