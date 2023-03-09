На Львівщині ворожа ракета впала на будинки: четверо загиблих

У ніч на 9 березня у Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Загиблі — дорослі люди, двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

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