Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 березня

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів та п’ять танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 3441 (+5),
- бойових броньованих машин — 6736 (+13),
- артилерійських систем — 2465 (+2),
- РСЗВ — 488 (+0),
- засоби ППО — 254 (+1),
- літаків — 303 (+0),
- гелікоптерів — 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+0),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5331 (+1),
- спеціальна техніка — 237 (+1).
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