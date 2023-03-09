Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 березня

09.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів та п’ять танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків — 3441 (+5),
  • бойових броньованих машин — 6736 (+13),
  • артилерійських систем — 2465 (+2),
  • РСЗВ — 488 (+0),
  • засоби ППО — 254 (+1),
  • літаків — 303 (+0),
  • гелікоптерів — 289 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+0),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5331 (+1),
  • спеціальна техніка — 237 (+1).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 