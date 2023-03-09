Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 березня

За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів та п’ять танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,

танків — 3441 (+5),

бойових броньованих машин — 6736 (+13),

артилерійських систем — 2465 (+2),

РСЗВ — 488 (+0),

засоби ППО — 254 (+1),

літаків — 303 (+0),

гелікоптерів — 289 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+0),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 5331 (+1),

спеціальна техніка — 237 (+1).

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