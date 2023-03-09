Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив необхідність подальшої оборони Бахмута. Його слова цитує Military Media Center.

«Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає», — наголосив генерал.

За його словами, кожен день оборони міста дозволяє виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Крім того, у боях за місто ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська — штурмові загони ПВК «Вагнер».

Сирський додав, що у разі захоплення Бахмута у ворог зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.

«Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста — тому яскраве підтвердження», — сказав він.

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