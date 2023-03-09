Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий передати Україні винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Хвиля”.

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Польський лідер наголосив, що МіГ-29 на даний момент перебувають у справному стані. Більше того, після постачання в Україну вони одразу можуть вирушити на службу ЗСУ, оскільки українські пілоти “вміють керувати винищувачами такого типу”.

“МиГ-29, що залишилися, які зараз служать військово-повітряним силам Польщі, ми готові поставити Україні і впевнені, що вона буде готова негайно їх використовувати”, – сказав він.