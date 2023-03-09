СБУ затримала російського агента, який шпигував за київськими військкоматами (фото)

Служба безпеки викрила трьох учасників агентурної мережі фсб, яка діяла в різних регіонах України. Шістьох членів цієї групи СБУ вже затримала наприкінці лютого.

За даними слідства, вони збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.

Один з нещодавно затриманих шпигував за керівництвом столичних військкоматів. Зокрема, він намагався виявити запасний командний пункт керівництва Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Також чоловік отримав завдання від фсб — потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі фігуранти під вартою.

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