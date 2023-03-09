Миколаївщина та Данія підписали меморандум про відновлення

Миколаївська область та Данія підписали у вівторок, 7 березня, меморандум про відновлення регіону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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Вона розповіла, що запевнила данців у бажанні не просто відновлення, а співпраці, яка буде корисною для обох сторін.

За її словами, йдеться не лише про відновлення в Миколаївській області житла, а й робочих місць, які б заохочували місцевих мешканців повертатися додому.

“Тому я багато розповідала гостям про можливості місцевого бізнесу, про нашу промисловість, яка може зацікавити данських підприємців. Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія – сучасні технології виробництва”, – зазначила Замазєєва.

Також голова облради поділилася ідеєю створення у Миколаєві датського кварталу чи парку.