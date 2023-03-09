Продовжується реалізація масштабних проєктів відновлення інфраструктури Житомирщини, знищеної росіянами

7 березня начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко спільно із першою заступницею Наталією Остапченко долучилися до робочої наради у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Нарада відбулася під головуванням Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, також долучилися Агентство відновлення та розвитку інфраструктури, очільники ОВА з інших областей, а також представники Програми розвитку ООН та Європейського інвестиційного банку.

Зокрема учасники детально обговорили подальші кроки задля залучення донорських коштів та безпосередньої відбудови об’єктів.

«Продовжуємо напрацьовувати механізми реалізації масштабних проєктів відновлення цивільної інфраструктури, знищеної росіянами в Україні та Житомирщини зокрема», — підкреслив Віталій Бунечко.

Зараз триває етап підготовки або оновлення проєктної документації, формування максимально прозорого для донорів та усіх учасників процесу реєстру об’єктів відновлення.

«Приємно, що декілька проєктів наданих Житомирською обласною військовою адміністрацією включені Агенцією відновлення у перелік найбільш пріоритетних», — зазначив Віталій Бунечко.