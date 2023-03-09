Американський мільйонер долучиться до відновлення Харківщини

Благодійний фонд американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета готовий інвестувати у відновлення доріг і мостів у Харківській області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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“Ми вже залучаємо міжнародні інвестиції. Учора мав розмову з Говардом Баффетом із приводу його фонду й вкладення у відновлення саме дорожньої інфраструктури Харківщини. Це будуть мостові переправи. Це все узгоджено з Міністерством інфраструктури й регіонального розвитку”, — розповів Олег Синєгубов.

Окрім цього, на Харківщині запланували й інші проєкти за міжнародні інвестиції. Плани надають Офісу президента та профільним міністерствам щодо відновлення шкіл, медичних закладів і житлової інфраструктури. У першу чергу втілюватимуть проєкти з відновлення житла, котельних, насосних станцій. До відновлення будуть приступати під час війни, оскільки мешканці повертаються до населених пунктів і потребують житла. Приміром, в Ізюмі на момент звільнення проживало лише 5000 людей, наразі мешкає близько 25 000.

“У нас уже готується вже кілька проєктів щодо відновлення, зокрема багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків у місті Ізюмі. Це будуть комплексні проєкти, оскільки відновлювати маємо не лише будинки, житло, а й інфраструктуру до них, котельні, теплові пункти, насосні станції, водопостачання тощо. Тому будемо працювати комплексно. Головне, щоб та військова обстановка, яку ми маємо наразі, щоб вона зберігалася, і ми мали можливість уже думати про відновлення”, — пояснив Синєгубов.