Львів допоміг відновити багатоповерхівку в Гостомелі, яка минулоріч постраждала від обстрілів росіян

Львів допоміг відновити багатоповерхівку в Гостомелі, яка постраждала від обстрілів росіян навесні минулого року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили на фейсбук-сторінці Погляд Київщина – інформаційна агенція.

Читай також: Україна у лютому експортувала товарів на $3,3 мільярда

Всі роботи вже завершені: відновлений фасад, п’ятий поверх, дах та замінені всі вікна.

“Коли влітку ми невеликою делегацією приїхали до Гостомеля, цей будинок із фотографій просто не мав п’ятого поверху, фасади були обгорілі та в дірах від куль. І це ще вважалося, що дім не сильно постраждав від ворожих обстрілів. Тоді Львів взяв на себе зобов’язання допомогти. Щиро сподіваюсь, що мешканцям цього будинку буде комфортно в своїх оселях, а всі разом ми дуже скоро відсвяткуємо очікувану Перемогу”, – заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач

Відновлення 5-поверхівки в Гостормелі анонсував міський голова Львова Андрій Садовий у липні минулого року. Крім того, він закликав мерів інших українських міст допомагати українцям, що постраждали від війни.

А наприкінці минулого року амбасадоркою Гостомеля стала Маргарита Січкар. Вона намагатиметься привернути ще більше уваги до селища, аби залучити українські та світові медіа й організації задля відновлення Гостомеля.