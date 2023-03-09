Чорнобаївська громада візьме участь в проєкті з відновлення краю

Фінансується програма відновлення Урядом Великої Британії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє обласна військова адміністрація.

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“До співпраці запрошують активних мешканців громади, що мають ідеї з відновлення рідного краю”, – зазначається в дописі.

Члени робочої групи громади та експерти проєкту повинні будуть проаналізувати стан і потреби громади, визначити, що має бути відновлено в першу чергу та розробити концепцію проєкту щодо відновлення інфраструктурних об’єктів.