Чорнобаївська громада візьме участь в проєкті з відновлення краю

Фінансується програма відновлення Урядом Великої Британії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє обласна військова адміністрація.
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“До співпраці запрошують активних мешканців громади, що мають ідеї з відновлення рідного краю”, – зазначається в дописі.
Члени робочої групи громади та експерти проєкту повинні будуть проаналізувати стан і потреби громади, визначити, що має бути відновлено в першу чергу та розробити концепцію проєкту щодо відновлення інфраструктурних об’єктів.
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