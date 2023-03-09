У яких країнах українці найчастіше отримують статус тимчасового захисту: дані Євростату

У Європі продовжує скорочуватися кількість українців, які подають запити на отримання статусу тимчасового захисту. У січні 2023 року їхнє число зменшилося у 21 з 25 країн-членів ЄС.

Про це пише SchengenVisaInfo.com з посиланням на дані Євростату.

Найбільше у січні статус тимчасового захисту надала Польща — 28 445 українцям (на 3415 людей менше, ніж у грудні).

На другом місці з невеликим відривом опинилася Німеччина — відповідний статус отримали 28 205 українців (більше на 3095, ніж у грудні). Далі йдуть Румунія — 8 955 біженців (на 2305 людей менше) та Іспанія — 4 250.

Загалом станом на 31 січня найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у Німеччині — 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці — 969 425 осіб.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила подовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2024 року.

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