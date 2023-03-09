Польща погодилась разом передати МіГ-29 Україні, треба прийняти рішення, — міністр оборони Словаччини

Польща вже погодилась на спільну передачу винищувачів МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити рішення з цього питання. Про це міністр оборони Словаччини Ярослав Надь написав у Facebook.

«Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться на спільну процедуру Словаччини та Польщі з передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн», — заявив Надь.

Він додав, що про готовність передати літаки публічно заявив і президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNN.

«Думаю, настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально», —наголосив Надь.

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