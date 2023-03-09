Польща передала Україні усі обіцяні танки Leopard 2

Польща передала Україні останні 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2А4, а їхні екіпажі вже завершили навчання. Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак на брифінгу, повідомляє Європейська правда.

Він розповів, що польські танки мають увійти до складу батальйону, у якому також будуть чотири Leopard 2 з Канади, вісім — з Норвегії та шість — з Іспанії.

Блащак додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні«можливо, ще чотирьох» танків.

«Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час», — наголосив міністр.

Він також нагадав про ідею створення центру обслуговування танків Leopard 2 в Польщі, яку обговорює з Німеччиною.

«Проблема полягає в тому, щоб забезпечити запасні частини для цих танків. 20 років тому виробництво цих частин припинилося, але ми готові відновити це виробництво. Звичайно, у співпраці з німцями ми ведемо діалог про те, щоб танки Leopard, які були або будуть поставлені в Україну, обслуговувалися і ремонтувалися в Польщі», — пояснив міністр.

Нагадаємо, Польща передала Україні перші чотири Leopard 2 на річницю початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.