Громадська організація Urban Forms Center запустила проєкт “Посібник з архітектури Харкова” (Kharkiv Architecture Manual) та запрошує користувачів до бета-тестування.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Ми прагнемо сприяти знайомству широкої аудиторії у світі з матеріальною культурною спадщиною України і Харкова 1920-х — 1930-х років, привертаючи увагу до її цінності та приналежності до ширшого феномену європейського модернізму”, – зазначають організатори на сторінці проєкту.
“Посібник” – цифровий путівник містом. Він має зручну мапу, на якій вказані об’єкти з текстовими описами та детальною інформацією, що складаються у маршрути. Тут можна знайти рідкісні архівні фотографії, професійну сучасну зйомку та 3D-моделі, що демонструють, якими ці об’єкти були упродовж XX століття і їхній теперішній стан під час війни.
У Харкові запустили бета-тестування застосунку, де можна ознайомитися із архітектурою міста. Скріншот сайту Kharkiv Architecture Manual
Робота над Kharkiv Architecture Manual була розпочата ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Але харківська команда дослідників вирішила не зупиняти розробку застосунку.
“Спадщина міжвоєнного модернізму (конструктивізму) в Харкові залишається найбільш недооціненим пластом матеріальної культури”
“Попри знаковість, універсальну цінність для світової спільноти і популярність серед місцевого населення, об’єкти українського конструктивізму є вразливими через слабкий охоронний статус”, – додають автори.
Матеріали доступні українською та англійською мовами. Завантажити застосунок можна для Android та для iOS.
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