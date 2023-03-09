В «Укренерго» розповіли про ситуацію в енергосистемі після обстрілу 9 березня

Масована ракетка атака 9 березня не вивела з ладу енергосистему України, проте ворог пошкодив деякі об’єкти.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей, енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала, але, як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури», — сказав Кудрицький.

За його словами, пошкоджені деякі теплові електростанцій та підстанції «Укренерго», тому подача електропостачання в деяких регіонах обмежена.

Кудрицький наголосив, що проблеми дефіциту електрики в країні немає, але пошкоджена магістральна мережа, якою її доставляють до того чи іншого регіону. Глава «Укренерго» повідомив, що енергетики вже працюють над відновленням живлення всіх регіонів. Оцінка завданої шкоди від обстрілу ще триває.

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