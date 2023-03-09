Називала злочини росіян у Бучі «інсценуваннями»: в лавах СБУ викрили прихильницю «русского мира»

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило ще одну проросійську посадовицю регіонального підрозділу Служби.

Про це повідомили в СБУ.

Держслужбовиця виправдовувала російське вторгнення та заперечувала воєнні злочини окупантів. Зокрема, вона називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом», а катування українців у Бучі на Київщині — «інсценуваннями».

Також співробітниця негативно реагувала на деокупацію, у тому числі Зміїного.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за виправдовування, та заперечення збройної агресії рф проти України, які вчиняє службова особа. Їй обирають міру запобіжного заходу.

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