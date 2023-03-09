Вознесенські печери внесли до об’єктів культурної спадщини Києва

Департамент охорони культурної спадщини вніс Вознесенський печерний комплекс до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва за видом археологія.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні Департаменту.
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Зазначається, що Вознесенські печери утворюють один з найбільших за кількістю складових та сумарною довжиною підземних галерей стародавніх печерних комплексів на території нашого міста.
«Надалі кропітка робота археологів дозволить визначити походження, призначення, датування та більш детальну історико-культурну цінність Вознесенського печерного комплексу», – повідомляють у департаменті.
Нагадаємо, що унікальні печери були виявлені у жовтні минулого року пам’яткоохоронцем Дмитром Перовим. У грудні 2022 року активісти ініціювали присвоєння печерам статусу щойновиявленої пам‘ятки, а археолог Тимур Бобровський розробив історичну довідку до них. Згодом петиція щодо збереження Печер зібрала необхідні 6 тисяч голосів, втім місто відхилило її розгляд.
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