Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вознесенські печери внесли до об’єктів культурної спадщини Києва

09.03.2023

Департамент охорони культурної спадщини вніс Вознесенський печерний комплекс до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва за видом археологія.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні Департаменту.

Читай також: За місяць українці обміняли 10 млн LED-лампочок

Зазначається, що Вознесенські печери утворюють один з найбільших за кількістю складових та сумарною довжиною підземних галерей стародавніх печерних комплексів на території нашого міста.

«Надалі кропітка робота археологів дозволить визначити походження, призначення, датування та більш детальну історико-культурну цінність Вознесенського печерного комплексу», – повідомляють у департаменті.

Нагадаємо, що унікальні печери були виявлені у жовтні минулого року пам’яткоохоронцем Дмитром Перовим. У грудні 2022 року активісти ініціювали присвоєння печерам статусу щойновиявленої пам‘ятки, а археолог Тимур Бобровський розробив історичну довідку до них. Згодом петиція щодо збереження Печер зібрала необхідні 6 тисяч голосів, втім місто відхилило її розгляд.

  • В Україні стартував бізнес-акселератор на підтримку жіночого підприємництва
  • Український Інститут та ООН Жінки в Україні вручать премію Women in Arts. The Resistance
  • Окупанти завозять у Мелітополь військову техніку та особовий склад — мер
  • Андрій Шевченко зібрав €600 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені
  • Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
  • Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
  • Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
 