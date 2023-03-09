«Провокація, зрежисована кремлем»: у СБУ відреагували на звинувачення щодо теракту у Придністров’ї

У Службі безпеки України відкинули звинувачення так званого «Міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо підготовки теракту.

Про це заявили у пресслужбі СБУ.

Зазначають, що подібні заяви від так званої «влади» невизнаного Придністров’я слід розглядати «як провокацію, зрежисовану в кремлі»

В СБУ закликали не довіряти російській брехні, яка має на меті розхитати ситуацію у молдовському регіоні.

«Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу. Брехня та провокації — один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів», — додали в СБУ.

Раніше «МДБ Придністров’я» звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво Придністров’я. У відомстві заявили, що нібито не допустили теракту і затримали підозрюваних. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що замах нібито готували на лідера «Придністровської народної республіки» Вадима Красносельського.

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