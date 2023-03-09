Новий і повний Місяць у березні 2023: дата і вплив на людей

Місяць — не лише романтичний сусід Землі, але й сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на усе живе на нашій планеті.

Chas News розповідає про новий і повний Місяць у березні 2023 року і нагадує, що варто і чого не варто робити у ці періоди.

Новий Місяць у березні 2023

Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

У березні 2023 року новий Місяць припадає на 21 березня о 19:27 за київським часом.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

21 березня 2023 року новий Місяць із знака зодіаку Риб перейде до знаку Овна. Місяць у Рибах характеризується романтичністю, мрійливістю, щедрістю. В цей час у людей загострюється інтуїція.

Натомість Місяць в Овні передвіщає труднощі з контролем емоцій. В цей час люди, які найбільше відчувають вплив Місяця, стають збудженими і дратівливими.

Повний місяць у березні 2023

Повний місяць, або повню, цього роки ми вже пережили. Ця фаза була 7 березня о 14:43 за Києвом.

Цікаво, что повний Місяць у березні ще називають Місяцем Хробака, тому що в цей час земляні хробаки починають з’являтися в ґрунті після зими.

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Раніше Chas News писав, що в рамках місії Artemis назвали імена ймовірних учасників польоту на Місяць.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.