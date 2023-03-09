«Укренерго» відновило енергоживлення Запорізької АЕС

Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення окупованої Запорізької АЕС, яка була знеструмлена після нічної масованої атаки 9 березня.

Про це повідомили в «Укренерго».

«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», — йдеться в повідомленні.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що масований обстріл не вивів з ладу енергосистему України, проте ворог пошкодив деякі об’єкти. Так, проблеми дефіциту електрики в країні немає, але пошкоджена магістральна мережа, якою її доставляють до того чи іншого регіону.