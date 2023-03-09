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«Продався» за автомобіль: 13 років за ґратами проведе зрадник, який наводив ракетні удари по військовим

09.03.2023

Служба безпеки зібрала докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідку на східному фронті за завданням ворога.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, мешканця Сєвєродонецька на початку вторгнення завербував представник розвідки рф. Зрадник спілкувався з «куратором» через заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.

За його вказівками колаборант приховано фіксував місця розташування підрозділів Сил оброни, передусім у Сєвєродонецьку. Ці дані були потрібні росіянами для здійснення ракетних атак по ЗСУ.

За це окупанти пообіцяли своєму помічнику автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя. Але отримати авто зловмиснику так і не вдалось, його викрили правоохоронці.

Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у березні 2022 року. Суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

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