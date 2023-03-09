Лукашенко ввів смертну кару за державну зраду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару за державну зраду для чиновників і військових.

Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого».

Згідно з документом, на всіх білоруських держслужбовців поширюється кримінальна відповідальності за «зраду державі».

«При цьому за зраду державі, вчинену посадовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключного покарання — смертної кари», — йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що кримінальна відповідальність передбачена за «пропаганду тероризму, дискредитацію Збройних Сил, інших військ та військових формувань, воєнізованих організацій та порушення вимог щодо захисту державних секретів».

Крім того, за злочинний антидержавної спрямованості у Білорусі встановили додаткове покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, Білорусь — єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання. У травні парламент країни прийняв законопроєкт, який дозволяє засуджувати до страти за «замах на тероризм та вбивство політичних діячів» за певних обтяжливих обставин.

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