Графіки відключення світла в Україні 10 березня: яка ситуація в енергосистемі

Після трьох тижнів стабільності в українській енергосистемі росія знову завдала масованого ракетного удару по інфраструктурі. У низці областей застосували екстрені відключення світла, відключення можливі й надалі.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 10 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 10 березня

У Волинську область не надходили вказівки про обмеження споживання. Актуальну інформацію про можливі вимкнення розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 10 березня

Відключення світла не заплановані. У разі зміни ситуації ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 10 березня

Ситуація з енергопостачанням в області протягом найближчих днів залишатиметься складною. Графік почергових планових відключень абонентів складуть таким чином, щоб кожен абонент не залишався без електрики більш ніж шість годин.

Детальну інформацію та розклад відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 10 березня

На Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 10 березня

Погодинних стабілізаційних відключень не заплановано. У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 10 березня

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 10 березня

У Києві не планують вимикати світло. Однак відключення можливі через пошкодження в деяких енерговузлах. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 10 березня

У регіоні не планують вимикати світло. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 10 березня

З графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 10 березня

На Львівщині не планують обмежувати подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 10 березня

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 10 березня

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень.

Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 10 березня

10 березня у Полтавській області буде застосований графік погодинного відключення електроенергії. Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів енергії.

Переглянути розклад вимкнень світла в області можна буде на сайті. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 10 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 10 березня

У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 10 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 10 березня

Зараз енергетики та рятувальники Харківщини працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В області уже відновлено електропостачання для 70% мешканців.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 10 березня

Зважаючи на нічну масовану атаку, існує ймовірність запровадження мережевих обмежень на півночі Хмельницької області. З графіком планових вимкнень, у разі їх застосування, можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 10 березня

У Черкаській області відключень електроенергії не планують. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії на випадок погіршення ситуації, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 10 березня

У регіоні 10 березня всі групи споживачів будуть заживлені. Розклад можливих відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 10 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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