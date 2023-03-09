Переведення годинників 2023: коли Україна переходить на літній час

Наприкінці березня Україна разом із багатьма іншими країнами перейде на літній час.
Chas News розповідає, коли і як доведеться змінити час.
Коли і як потрібно перевести годинник на літній час у 2023 році в Україні
У 2023 році Україна перейде на літній час в неділю, 26 березня. О 3:00 ночі за Києвом стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед.
Чи потрібно переводити годинник в телефоні
Час в годинниках на більшості сучасних гаджетах — смартфонах, планшетах, ноутбуках, комп’ютерах — переводиться автоматично. Тобто вручну змінювати в них час не потрібно. Також, якщо у користувача виставлений будильник, він продовжить дзвонити у вказаний час.
Переведення годинника: плюси і мінуси
Коли у світі запроваджували літній і зимовий час, перевагами таких переходів двічі на рік називали:
- економію електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;
- збільшення тривалості світлового дня;
- зменшення шкідливих викидів і користь для екології.
Мінусами переведення годинників зараз вважають:
- поганий вплив на біоритми і здоров’я людей;
- незначну вигоду щодо економію електроенергії;
- відчутні витрати переведення годинників у високотехнологічних сферах.
Які країни переводять час у 2023 році
Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовують приблизно в 70 країнах світу.
Переведення годинників у 2023 році відбувається в країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії, Мексиці, Великобританії, США, Канаді.
Чому Україна не відмовилась від переведення годинників
Україна почала переходити з зимового на літній час ще у складі СРСР — з 1981 року.
Останніми роками в Україні поновилась дискусія щодо доцільності переведення годинників. Законопроєкт про його скасування розглядали у Верховній Раді, але не ухвалили.
Сhas News докладно пояснював, чому цього не сталось.
Також раніше Chas News розповідав, що календарне питання в Україні вирішили 100 років тому, а історію часу рахували від певних важливих подій.