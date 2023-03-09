Переведення годинників 2023: коли Україна переходить на літній час

Наприкінці березня Україна разом із багатьма іншими країнами перейде на літній час.

Chas News розповідає, коли і як доведеться змінити час.

Коли і як потрібно перевести годинник на літній час у 2023 році в Україні

У 2023 році Україна перейде на літній час в неділю, 26 березня. О 3:00 ночі за Києвом стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед.

Чи потрібно переводити годинник в телефоні

Час в годинниках на більшості сучасних гаджетах — смартфонах, планшетах, ноутбуках, комп’ютерах — переводиться автоматично. Тобто вручну змінювати в них час не потрібно. Також, якщо у користувача виставлений будильник, він продовжить дзвонити у вказаний час.

Переведення годинника: плюси і мінуси

Коли у світі запроваджували літній і зимовий час, перевагами таких переходів двічі на рік називали:

економію електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;

збільшення тривалості світлового дня;

зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Мінусами переведення годинників зараз вважають:

поганий вплив на біоритми і здоров’я людей;

незначну вигоду щодо економію електроенергії;

відчутні витрати переведення годинників у високотехнологічних сферах.

Які країни переводять час у 2023 році

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовують приблизно в 70 країнах світу.

Переведення годинників у 2023 році відбувається в країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії, Мексиці, Великобританії, США, Канаді.

Чому Україна не відмовилась від переведення годинників

Україна почала переходити з зимового на літній час ще у складі СРСР — з 1981 року.

Останніми роками в Україні поновилась дискусія щодо доцільності переведення годинників. Законопроєкт про його скасування розглядали у Верховній Раді, але не ухвалили.

Сhas News докладно пояснював, чому цього не сталось.

Також раніше Chas News розповідав, що календарне питання в Україні вирішили 100 років тому, а історію часу рахували від певних важливих подій.