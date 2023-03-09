10 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 березня

Сьогодні в Україні — День пам’яті поета Тараса Шевченка, який помер 10 березня (за старим стилем — 26 лютого) 1861 року.

У Болгарії — День пам’яті жертв Голокосту.

У Польщі — День чоловіків. В Азербайджані — День театру.

В Лаосі — День вчителя. У Греції — День інженера

В США — День інформування жінок і дівчат про ВІЛ/СНІД.

Також у Штатах сьогодні відзначають День Гаррієт Табмен — на честь активістки у боротьбі проти рабства.

А ще любителі відеоігор по всьому світу відзначають сьогодні День Маріо — на честь популярного героя відеоігор і талісмана японської компанії Nintendo. Вперше цей вусатий сантехнік у червоній кепці і синьому комбінезоні з’явився у грі 1981 року. З тих пір Маріо ставав героєм понад 200 відеоігор.

Дата святкування Дня Маріо обрана через те, що написання англійською дати «Mar10» візуально схоже з написанням імені «Mario».

Яке релігійне свято 10 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.

Народився Тарасій близько 730 року. Отримав хорошу освіту в Константинополі, став радником і писарем при дворі імператора Костянтина VII Багрянородного (780—797) і його матері, імператриці Ірини Афінської (797—802).

Був мирянином, але патріарх Павло обрав його своїм наступником. Тарасій зійшов на патріарший престол у 784 році і управляв церквою 22 роки.

Зокрема, у 787 році патріарх Тарасій головував в Нікеї на VII Вселенському Соборі. На ньому засудили іконоборство, а шанування ікон визнали за ортодоксальні практики.

Помер патріарх Тарасій у 806 році. Поховали його у збудованому ним монастирі на Босфорі.

День ангела 10 березня

Іменини в цей день святкують Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна, Мар’ян.

Які історичні події стались 10 березня

1098 — Балдуїн I прийняв титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців.

1535 — кораблі іспанця Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, в результаті чого відкрили Галапагоські острови.

1791 — запатентований копер для забивання паль.

1801 — в Англії, Шотландії та Уельсі почався перший перепис населення.

1813 — прусський король Фрідріх-Вільгельм III заснував нагороду «Залізний Хрест».

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1876 — Александер Белл через три дні після отримання патенту на телефон зробив перший успішний телефонний дзвінок.

1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.

1910 — у Китаї заборонили рабство.

1914 — англійська суфражистка Мері Річардсон у Лондонській національній галереї м’ясною сапкою порубала картину Веласкеса із зображенням Венери.

1943 — в СРСР розпочато роботи зі створення ядерної зброї.

1945 — бомбардування Токіо авіацією США під час Другої світової війни — загинуло від 80 до 100 тис. осіб.

1959 — початок повстання мешканців Тібету проти китайської влади.

2019 — в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8 компанії Ethiopian Airlines — загинули 157 людей.

Хто народився 10 березня

1787 — Устим Кармелюк, український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813—1835 роках.

1844 — Пабло Сарасате, іспанський скрипаль і композитор.

1845 — Олександр III, російський імператор (1881—1894).

1858 — Генріх Фоулер, англійський філолог, автор першого Оксфордського словника.

1940 — Чак Норріс, американський кіноактор.

1953 — Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.

1957 — Усама бен Ладен, саудівський шейх, «терорист №1».

1958 — Шерон Стоун, американська актриса.

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